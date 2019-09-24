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Украинский политолог попросил выгнать его из студии "России 1"

22:10
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Гость требовал показать ему красную карточку

Ведущему ток-шоу на телеканале "Россия 1" пришлось выполнить необычную просьбу гостя программы. Украинский политолог Вячеслав Ковтун потребовал, чтобы Дмитрий Куликов удалил его из студии.
Украинскую журналистку выгнали с российского ток-шоу

В программе "Кто против?" обсуждали инцидент с задержанием на польской границе бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева. Гражданка Незалежной пыталась вывезти из страны незадекларированные 650 тысяч евро.

Обсуждение коррупции на Украине возмутило Ковтуна. Политолог заявил, что уместнее было бы обсуждать аналогичные инциденты в России – к примеру, дело подозреваемого в мошенничестве полковника ФСБ Черкалина. Украинец громко перечислял изъятое у полковника имущество – причем периодически срывался на крик.

Ведущему пришлось прервать Ковтуна. Украинский политолог еще больше возмутился и заявил, что ему вообще не дают говорить на программе. Он предложил дать ему красную карточку. Дмитрий Куликов его просьбу выполнил.

Когда Ковтун ушел, ведущий объяснил, что в случае с Чекалиным изъятые средства вернулись в российский бюджет. А глава украинской Нацполиции Князев успел подать в отставку – так что деньги украинец теперь оставит себе.

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