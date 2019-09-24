Трамп назвал премьера Индии Элвисом Пресли

Американский лидер заявил о "химии" в отношениях с Нарендрой Моди

Нарендра Моди – как Элвис Пресли, сводит людей с ума. Такой сомнительный комплимент отпустил в адрес премьер-министра Индии президент США.

Дональд Трамп встретился с Нарендрой Моди на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский президент припомнил воскресное выступление премьер-министра Индии в Хьюстоне – Моди там обратился к десяткам тысяч представителей индийской диаспоры.

"Они любят этого джентльмена. Люди сходили с ума. Он был как Элвис", - заявил Трамп, указывая на Моди.

Президент США признался, что испытывает уважение к Моди и восхищается им, он ему очень нравится. Дональд Трамп уверен, что в его отношениях с премьером Индии "есть химия". По словам американского лидера, Моди – "отец Индии", отличный джентльмен и прекрасный лидер, передает ТАСС.