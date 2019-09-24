ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал премьера Индии Элвисом Пресли

22:24
  • вторник
  • 24 сентября 2019

Американский лидер заявил о "химии" в отношениях с Нарендрой Моди

Нарендра Моди – как Элвис Пресли, сводит людей с ума. Такой сомнительный комплимент отпустил в адрес премьер-министра Индии президент США.
Индия нанесла удар по экономике США

Дональд Трамп встретился с Нарендрой Моди на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Американский президент припомнил воскресное выступление премьер-министра Индии в Хьюстоне – Моди там обратился к десяткам тысяч представителей индийской диаспоры.

"Они любят этого джентльмена. Люди сходили с ума. Он был как Элвис", - заявил Трамп, указывая на Моди.

Президент США признался, что испытывает уважение к Моди и восхищается им, он ему очень нравится. Дональд Трамп уверен, что в его отношениях с премьером Индии "есть химия". По словам американского лидера, Моди – "отец Индии", отличный джентльмен и прекрасный лидер, передает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Нарендра Моди и Дональд Трамп
Нарендра Моди и Дональд Трамп
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.