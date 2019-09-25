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Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям

08:14
  • среда
  • 25 сентября 2019

Телеведущий устал

Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
Сыну Жанны Фриске - 6 лет. Как живет Платон

На сегодняшний день известно, что телеведущий встречается с матерью-одиночкой, дизайнером Екатериной Тулуповой. У новой возлюбленной Шепелева дочь почти ровесница Платона, ей семь лет. Судя по намекам Дмитрия в Instagram, он и Тулупова живут под одной крышей. В одном из постов Шепелев заявил, что воспитание Платна мешает его личной жизни. По словам телеведущего, из-за детей у него и его спутницы практически не остается времени на себя.

"Моему сыну 6 лет, и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно - отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей", - посетовал шоумен.

По словам Шепелева, из-за желаний и потребностей детей, у него нет времени на любимую. В итоге телеведущий так устал от рутины, что взял два дня отпуска от работы папой.

"Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый", - сообщил телеведущий, не пояснив при этом, с кем останется на эти дни маленький Платон.

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