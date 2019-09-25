Названа причина невыдачи виз российской делегации в ООН

В отношениях между странами накопилось максимум негатива, считает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили "велики раскол" в рядах ООН, а также отношения России и США. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Вероника Крашенинникова, советник МИА "Россия сегодня".

Речь в ходе программы зашла о невыдаче виз части российской делегации. "Настолько негативными наши отношения с США не были ни при каком другом президенте и даже в самые острые моменты Холодной войны не было таких сложностей. Я думаю, это неслучайно - невыдача виз. Очень сложно представить, что мелкий клерк просто не закончил свою работу. Это способ усложнить работу российской делегации на ГА ООН. Попытка дестабилизировать нас не выйдет, но они делают, что могут", - сказал эксперт.

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