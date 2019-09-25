Началась процедура импичмента Трампа

В Сенате пообещали защитить президента

Демократы, контролирующие Палату представителей Конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Его подозревают в давлении на Украину с целью нейтрализовать своего политического оппонента.

Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси решила начать процедуру импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Между тем один из помощников в аппарате фракции Республиканской партии в Сенате Конгресса заявил, что начало процедуры импичмента не означает обязательную отставку американского президента. "Мы здесь [в верхней палате законодательного органа] не допустим этого", - цитирует его ТАСС. Он напомнил, что Сенат находится под контролем республиканцев, а их лидер Митч Макконнелл "имеет в своем распоряжении политические средства", чтобы защитить Трампа.

Напомним, разговор между Трампом и Зеленским состоялся в июле. По словам американского президента, он хотел лишь поздравить своего коллегу с победой на выборах.

Однако СМИ сообщили, что глава США оказал давление на молодого политика: потребовал инициировать расследование против Хантера Байдена - сына его политического конкурента Джо Байдена.

В 2014 году Хантер вошел в правление английского холдинга Burisma, который добывает газ на Украине. По мнению Трампа, Хантер Байден замешан в коррупции. По слухам, Трамп пригрозил Зеленскому лишить Украину финансовой помощи, если Байден-младший не будет наказан.