На Курилах уже больше суток не могут потушить пожар на плавбазе

Продолжается тление в консервном цехе

В Сахалинской области в район острова Итуруп подошло еще одно спасательное судно на помощь горящей плавбазе "Петр Житников", на которой уже больше суток продолжается борьба с пожаром. На борту находится аварийная бригада - это 59 членов экипажа.

Остальные эвакуированы и уже доставлены на остров Шикотан, передает "ТВ Центр". Сейчас 361 человек находится в пунктах временного размещения. Пламя на судне удалось локализовать, однако тление в консервном цехе продолжается. Пожар начался во время шторма - это серьезно осложняло процесс тушения.

Представители компании-судовладельца сообщили о планах доставить весь экипаж во Владивосток. Что стало причиной ЧП, выясняют сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры.