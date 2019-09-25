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На Курилах уже больше суток не могут потушить пожар на плавбазе

08:40
  • среда
  • 25 сентября 2019

Продолжается тление в консервном цехе

В Сахалинской области в район острова Итуруп подошло еще одно спасательное судно на помощь горящей плавбазе "Петр Житников", на которой уже больше суток продолжается борьба с пожаром. На борту находится аварийная бригада - это 59 членов экипажа.

Остальные эвакуированы и уже доставлены на остров Шикотан, передает "ТВ Центр". Сейчас 361 человек находится в пунктах временного размещения. Пламя на судне удалось локализовать, однако тление в  консервном цехе  продолжается. Пожар начался во время шторма - это серьезно осложняло процесс тушения.

Представители компании-судовладельца сообщили о планах доставить весь экипаж во Владивосток.  Что стало причиной ЧП, выясняют сотрудники  Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Плавбаза "Петр Житников"
Плавбаза "Петр Житников"
Плавбаза "Петр Житников"
Плавбаза "Петр Житников"
Плавбаза "Петр Житников"
Плавбаза "Петр Житников"
Плавбаза "Петр Житников"
Плавбаза "Петр Житников"
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