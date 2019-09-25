Бойцов готовили российские военные советники

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены. За тренировкой военнослужащих арабской республики впервые наблюдали иностранные журналисты.

На одном из полигонов Вооруженных сил Сирии проходит тренировка подразделения спецназа. Оно было создано всего год назад - в августе 2018. И сегодня, как утверждает командование, уже готово к выполнению боевой задачи.

Обучение взвода занимает два месяца. После чего начинается боевое слаживание в составе роты и батальона. Ведение разведки, стрелковая подготовка, разминирование, первая медицинская помощь, тактические занятия. Наставников сирийские солдаты слушают, затаив дыхание, а выполнить упражнение лучше остальных старается каждый - это дело чести. Ведь обучение проводят российские военные инструкторы.

На занятиях обязательно присутствует переводчик, но уже через несколько дней основные команды новобранцы понимают без перевода.

На первый взгляд - кульминация курса подготовки - это полномасштабные учения. На самом деле - ежедневное закрепление навыков на практике. По легенде, раведгруппа спецподразделения сирийской армии обнаруживает укрепрайон террористов. При поддержке минометов пехота вступает в бой.

Транспорт боевиков уничтожает реактивная артиллерия. Сирийский аналог широко известной российской системы "Град" хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий.

Привыкнуть к такому сложно и подготовленному человеку. Что говорить о хрупких девушках - их оказалось немало среди большой группы журналистов, которые в эти дни приехали в Сирию. Многие из них до этого никогда здесь не были. А возможность увидеть своими глазами подготовку сирийской армии все получили впервые. Пример беспрецедентной открытости.

"Это очень мощный дух народный. Потому что эта война длится уже больше, чем Вторая мировая. И потому очень хочется пожелать этим ребятам, чтобы все это скорее закончилось. Чтобы они на этой земле не воевали, а только на учения собирались", - сказала корреспондент "Хабар ТВ" (Казахстан) Акмарал Баталова.

Среди почти полусотни репортеров немало представителей западных стран - из Канады, Италии, Испании, Греции. Чувствуется, что они тоже впечатлены увиденным, но практика информационной войны, которую Запад ведет против Сирии, дает знать о себе и сейчас. Вопросы если и не прямо провокационные, то довольно жесткие: о якобы массовых нарушениях при проведении объявленной в стране амнистии и жестокости армии при освобождении захваченных боевиками районов.

"Сирия оказалась в центре борьбы с международным терроризмом. Мы не звали этих людей на нашу землю. И будем очень рады, если они покинут её. В нашей стране есть люди, которые ошиблись и пошли неверным путём. Для них объявлена амнистия. Всё должно происходить в соответствии с законом. Есть два пути разрешения кризиса в Сирии: политический и военный. Мы выступаем за политическое разрешение, но с террористами мы будем бороться до победного конца", - сказал министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф.

А еще, заявляют в руководстве Сирии, процесс урегулирования должен проходить при посредничестве заинтересованных сторон, но без участия таких государств, как например, США, которые самовольно пытаются диктовать Дамаску некие условия, а сами при этом поддерживают террористов, лицемерно называя их "вооруженной оппозицией".

Алексей Платонов. Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Провинция Дамаск. Сирия.