Трамп создал штаб против своего импичмента

В него может вступить любой желающий

Демократы в Конгрессе США начали подготовку к процедуре импичмента Дональда Трампа. Как заявила в телеобращении спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, Трамп склонял иностранную державу к вмешательству в американские выборы - это прямое нарушение Конституции США.

Скандал зрел несколько месяцев, отмечает "ТВ Центр". После пресловутого телефонного разговора главы Белого дома с президентом Украины политические оппоненты Дональда Трампа обвинили его в злоупотреблении положением. Якобы во время разговора американский лидер шантажировал Зеленского, требовал компромата на своего соперника - бывшего вице-президента США Джо Байдена - он сейчас наиболее вероятный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах.

"Трамп предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов. Я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте. И даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - заявила Пелоси.

По мнению демократов, Трамп пытался использовать историю вокруг работы сына бывшего вице-президента США Хантера в украинской нефтегазовой компани Burisma, где ему платили по 50 тысяч долларов ежемесячно. Президент США в своем твитере назвал происходящее "тотальной охотой на ведьм" и создал штаб против импичмента. В него, заплатив пять долларов, может вступить любой желающий. Глава Белого дома также сообщил, что Киев не против его планов опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Темой, как неоднократно утверждал Трамп, была борьба с коррупцией на Украине. Как ожидается, сегодня президенты встретятся в Нью-Йорке, Зеленский прибыл на Генассамблею.