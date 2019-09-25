Британский парламент срочно вернулся с каникул после поражения Джонсона

Премьера обвинили в злоупотреблении властью

Британский парламент срочно возвращается с вынужденных каникул, заседание Палаты общин открывается сегодня. Верховный суд Королевства признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

Вердикт был вынесен единогласно. При этом Бориса Джонсона обвинили в злоупотреблении властью, отметив, что своими действиями он лишил парламент возможности исполнять свои функции. Сам премьер-министр сейчас находится в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. И уже заявил, что не согласен с решением суда, однако не будет препятствовать возобновлению работы парламентариев, передает "ТВ Центр".

"Да, конечно, парламент вернется к работе. Но, так или иначе, мы будем добиваться Brexit 31 октября. Депутаты уже три года не могут договориться между собой. Сейчас у нас есть шанс добиться сделки. И я надеюсь, что это будет прекрасное соглашение", - сказал Джонсон.

Главный оппонент Джонсона - лидер лейбористов Джереми Корбин - не упустил шанса вновь поднять вопрос о соответствии премьера занимаемой должности. Он призвал своего политического соперника немедленно уйти в отставку и стать британским премьер-министром, который меньше всех остальных находился у власти. Сейчас Борис Джонсон настаивает на жёстком Brexit без сделки с Брюсселем. А лейбористы вообще решили выступать за то, чтобы Соединённое Королевство осталось в составе Евросоюза.

Видео: план Бориса Джонсона по Brexit с треском провалился в суде