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Осенняя чистка: в России уволят более 51 тысячи работников

09:04
  • среда
  • 25 сентября 2019

Больше всего пострадают три сферы

51,6 тысячи человек могут потерять работу до конца сентября. Это менее чем 0,1% рабочей силы в России. Всего в стране трудится 75,6 миллиона человек.
Почти половина трудоспособных россиян под угрозой увольнения

Самые масштабные увольнения грядут в компаниях, которые занимаются обрабатывающими производствами. Там работы могут лишиться 12,6 тысячи человек. В отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения планируется уволить 7,7 тысячи работников. Еще 5,2 тысячи человек сократят в сфере образования. 

На первый взгляд цифра в 51,6 тысячи уволенных кажется большой, однако запланированные сокращения оказались минимальными за последние три года. Прежние показатели составляли 78,5 тысячи, 58,2 тысячи и 57,1 тысячи. 

Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов сказал "Известиям", что сокращения в обрабатывающей промышленности связаны с внедрением новых технологий и последующей оптимизацией штата. По его мнению, реальных сокращений в России может быть больше статистических, ведь многие работодатели расстаются с сотрудниками по соглашению сторон. 

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