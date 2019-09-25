Осенняя чистка: в России уволят более 51 тысячи работников

Больше всего пострадают три сферы

51,6 тысячи человек могут потерять работу до конца сентября. Это менее чем 0,1% рабочей силы в России. Всего в стране трудится 75,6 миллиона человек.

Самые масштабные увольнения грядут в компаниях, которые занимаются обрабатывающими производствами. Там работы могут лишиться 12,6 тысячи человек. В отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения планируется уволить 7,7 тысячи работников. Еще 5,2 тысячи человек сократят в сфере образования.

На первый взгляд цифра в 51,6 тысячи уволенных кажется большой, однако запланированные сокращения оказались минимальными за последние три года. Прежние показатели составляли 78,5 тысячи, 58,2 тысячи и 57,1 тысячи.

Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов сказал "Известиям", что сокращения в обрабатывающей промышленности связаны с внедрением новых технологий и последующей оптимизацией штата. По его мнению, реальных сокращений в России может быть больше статистических, ведь многие работодатели расстаются с сотрудниками по соглашению сторон.