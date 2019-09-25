Внешность Заворотнюк вызвала ужас

Актриса стала похожа на Жанну Фриске

Личный гример Анастасии Заворотнюк Лариса Лосева рассказала о работе со звездой. Специалист много лет сотрудничает с актрисой и первой заметила изменения в ее внешности.

По словам гримера, проблемы со здоровьем у Заворотнюк начались еще десять лет назад. "От частых переработок Настя чувствовала себя неважно. У нее болела голова, могло быть головокружение", - рассказала Лосева.

Плохое самочувствие Анастасия списывала на усталость и диеты. "Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания", - цитирует kp.ru гримера.

Лариса одной из первых заметила, что в организме актрисы происходит что-то неладное. "У нее была очень чувствительная кожа. Она требовала, чтобы грим ей наносили новенькой кисточкой. А потом и вовсе заказывала себе личного гримера-визажиста", - отметила женщина.

Однако даже личный гример не помогал. "Все равно у нее часто происходили какие-то аллергические реакции, появлялись воспаления на коже. Состояние шеи вызывало нарекания. Как печеное яблоко - в отличие от подтянутого лица", - поделилась Лосева.

Однажды вид Заворотнюк и вовсе поверг Ларису в шок. "Такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса", - призналась она.

Напомним, в начале сентября СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в одну из клиник Москвы. У актрисы якобы последняя стадия рака мозга. Однако эта информация официально не подтверждена.