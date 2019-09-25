"Вполне деловой": выяснились детали разговора Лаврова и Зеленского в США

Контакт произошел на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский встретились на приеме, организованном президентом США для представителей стран, которые участвуют в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Между Лавровым и Зеленским состоялся небольшой разговор. По некоторым данным, они обсудили "ситуацию вокруг российско-украинских отношений". Источник РИА Новостей заявил, что разговор был "вполне деловой".

Недавно Лавров выразил мнение, что обмен пленными между Россией и Украиной послужит началом для нормализации межгосударственных отношений. Он также выразил надежду на отмену "антироссийских решений" бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Отметим, что выступление Сергея Лаврова на Генассамблее намечено на 27 сентября. Ранее он встретился с саудовским министром иностранных дел, а также с коллегами из Турции и Ирана. 25 сентября у Лаврова состоится разговор с новым главой японского МИДа.

Владимир Зеленский планирует встретиться с главой США Дональдом Трампом. Новый президент Украины, с его слов, рассчитывает на "мощную" встречу.

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