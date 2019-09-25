Какие бонусы и льготы получают победители "Я - профессионал"

Образовательная олимпиада дарит возможности

Всё больше победителей образовательной олимпиады "Я - профессионал" проходят стажировку в престижных компаниях. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Также финалисты конкурса получают льготы при поступлении в магистратуру лучших вузов страны. А дипломанты направления "Лечебное дело и педиатрия" - бонусы при зачислении в ординатуру и аспирантуру, а также шанс попасть на стажировки в крупные клинические и научно-исследовательские центры. Победители этого года уже воспользовались представленными карьерными возможностями. Выпускница первого МГМУ имени Сеченова Анна Данилова - теперь начинающий кардиолог. Проходит ординатуру в медицинском центре университета.

"Олимпиада "Я - профессионал" - это действительно своеобразный такой социальный лифт, который помогает студентам самых разных специальностей осуществить свою мечту. Как говорят, попытка, действительно, не пытка. И станции, которые были на практическом этапе, совпадали с аккредитацией. И это была возможность перед тем, как наконец-то сдавать аккредитацию и становиться настоящими врачами", - сказала Данилова.