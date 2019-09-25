Бизнесмен Трамп нашел способ обогатиться на фоне импичмента

Люди платят президенту США за возможность защитить его от демократов

Пять долларов - с человека. Такую цену необходимо заплатить, чтобы защитить Дональда Трампа от импичмента. Как сообщили в избирательном штабе главы Белого дома, Трамп создал специальную группу, которая должная спасти его президентскую карьеру. Вступить может любой желающий, внеся пожертвование. Демократы объявили о подготовке к процедуре импичмента накануне вечером. Действия оппонентов Трамп назвал очередной “охотой на ведьм”.

"Бог благословит их. И Бог благословит Америку". Именно этими словами спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси завершает свою пламенную речь о запуске процедуры импичмента Трампу. Видимо, кроме как на высшие силы надеяться демократам больше не на что. За громкими обвинениями пока не стоит ни одного доказательства.

"Наши шесть комитетов должны продолжить расследование в рамках дела об импичменте. Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть превыше закона", - сказал она.

Формальным поводом к очередной попытке импичмента Дональду Трампу стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он состоялся еще 25 июля. Но утечка произошла позже. Американского президента обвинили во вмешательстве во внутренние дела Киева и давлении на своего украинского коллегу, чтобы снять с предвыборной гонки своего главного конкурента - экс-вице президента США Джо Байдена. Якобы хозяин Белого дома с помощью финансового шантажа пытался заставить Зеленского основательно разобраться с давними коррупционными делами семейства Байденов -отца и сына - на Украине. И предоставить ему досье. Причем, украинская сторона какое-либо давление отрицает.

"Эта Пелоси, говоря об импичменте, даже не видела распечатку звонка. А сам разговор был прекрасен. За исключением той части, где речь шла о Джо Байдене. Его сын вывел с Украины миллионы долларов. А вы почему-то говорите об импичменте, а не о том, что именно это - самый настоящий позор. Просто продолжение охоты на ведьм в преддверие выборов. И это худшая охота на ведьм в нашей политической истории", - прокомментировал Трамп.

Только в четверг исполняющий обязанности директора Нацразведки США проведет брифинг, посвященный данной теме. Тот самый добровольный осведомитель из числа сотрудников секретного ведомства, который и слил информацию о разговоре Трампа с Зеленским, даст показания членам Конгресса. Сегодня же должна быть обнародована полная, без купюр, стенограмма беседы двух президентов. По словам хозяина Белого дома, Киев разрешил опубликовать расшифровку, хотя ранее обе стороны считали, что конфиденциальность телефонных переговоров должна быть сохранена. Но демократы побежали впереди паровоза, ухватившись за неподтвержденную информацию как за свой последний шанс. Они решили объявить импичмент президенту, основываясь на сплетнях и слухах. В Белом доме призвали представителей Демпартии заняться своими непосредственным обязанностями в Конгрессе.

"Оставив далеко в стороне работу этого президента и те результаты, которых он добился, демократы Палаты представителей уничтожили любые шансы на законодательный прогресс для народа этой страны, продолжая сосредотачивать всю свою энергию на партизанских политических атаках. Нападки демократов на президента и его повестку дня пристрастны и жалки, а сами законодатели нарушают свой конституционный долг", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.

Республиканцы, в свою очередь, напомнили демократам, сколько раз те уже затевали импичмент Трампу. И какой был результат.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.