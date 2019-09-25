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Собянин назвал главный вызов современности

11:42
  • среда
  • 25 сентября 2019

Он перечислил принципы, которыми должны руководствоваться государства в своем развитии

Роль аудита в достижении целей национального развития и использование информационных технологий в государственном управлении обсуждают в Москве.

В Манеже проходит конгресс Международной организации высших органов финансового контроля. Она объединяет почти 200 стран-членов ООН. Подобные заседания с участием представителей большинства государств проводят раз в три года. В 2019 году председательство в организации принимает Россия. Сегодня на заседании выступит Владимир Путин. Своё мнение по ряду ключевых вопросов уже высказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он говорил о принципах, которыми должны руководствоваться государства в своем развитии.

"Главный вызов нашего времени - скорость изменений. И побеждает тот в конкурентной мировой борьбе, а мы все находимся в конкурентной среде, кто быстрее принимает решения, адаптируется к современному миру и внедряет современные технологии. Поэтому я бы назвал первым пунктом - слом любых стереотипов. Второе - это повседневная нацеленность на результат. И третье - это политическая смелость для реализации, чего ты придумал", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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