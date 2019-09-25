Попытка помешать россиянам на Генассамблее ООН обернулась позором для США

Несмотря на дипломатический саботаж, российская делегация приступила к работе

Госдепартамент США отказался объяснить, почему не выдал визы членам российской делегации на Генассамблее ООН. В Вашингтоне заявили, что это конфиденциальная информация. Несмотря на откровенный саботаж американцев, представители Москвы продолжают работать в Нью-Йорке. Сергей Лавров уже провёл несколько встреч. Есть прогресс в решении ряда важнейших международных проблем.

На неделе "высокой политики" в Нью-Йорке российская делегация – в меньшинстве. 74-я Генассамблея ООН начала работу в отсутствии 10 наших дипломатов, которым США не выдали визы.

"Я думаю, тут комментарии излишни, просто позор для этой державы, которая себя пытается изобразить истиной в последней инстанции. Просто позор самый настоящий", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Реакция США на возмущение российских дипломатов была очень сдержанной. В Госдепе только сухо подчеркнули, что США серьёзно относятся к своим обязательствам в рамках соглашений ООН. Но назвать причины, которые помешали выдать визы российским политикам, отказались. Отделались только короткой и невнятной репликой. И это не было оформлено в формат официального дипломатического документа.

"Визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке. Информация о них является конфиденциальной", - говорится в отписке.

Впрочем, несмотря на этот дипломатический саботаж - по-другому и не скажешь - российская делегация приступила к работе. Запланировано обсуждение важнейших вопросов, например, обсуждение договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В регламенте и другие международные проблемы.

У Сергея Лаврова день насыщенный встречами – с политиками из Ирана и Турции он обсудил обстановку в Сирии, а с дипломатами Саудовской Аравии - двусторонние отношения и предстоящий визит в Эр-Рияд Владимира Путина. Поездка запланирована на октябрь. На заседании Генассамблеи впервые присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Он успел обсудить с Ангелой Меркель подготовку к встрече в "нормандском формате" и урегулирование ситуации на юго-востоке страны. Наверняка, к этим вопросам Зеленский вернется и в ходе переговоров с лидерами других европейских держав. Старый свет дал понять Зеленскому, что надеется на прогресс и в отношениях с Россией.

"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин ответил. В последние недели мы наблюдаем прогресс. Мы все знаем, каким должен быть следующий шаг. У нас есть минские соглашения. Мы все стремимся к установлению стабильного перемирия на юго-востоке Украины. В ближайшие недели состоится новая встреча в "нормандском формате", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Возможно, какие-то детали, Владимир Зеленский успел обговорить с Сергеем Лавровым. Встреча короткая - что называется "на ногах". Но, как сообщают агентства, разговор был вполне деловым и касался взаимоотношений России и Украины.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".