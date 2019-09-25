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В Челябинской области люди остались без тепла из-за долгов местных властей

12:10
  • среда
  • 25 сентября 2019

Администрация Златоуста задолжала поставщику газа - и отопительный сезон был сорван

В городе Златоуст Челябинской области сорван отопительный сезон. Коммунальные службы оказались не готовы к резкому похолоданию. Ночью в городе - заморозки. Температура в некоторых зданиях едва доходит до плюс десяти. Холодные батареи - у целого района. Закрыты несколько школ и детских садов.

В группах златоустовского детского сада №45 пусто. Находиться внутри без верхней одежды и тёплой обуви невозможно.

Такая же ситуация и в других садах и школах по соседству, а также в жилых домах. В этом году по-зимнему холодная погода в челябинскую область пришла раньше обычного. А в окрестностях города Златоуста выпал снег. Коммунальные службы к такому повороту событий оказались не готовы. Без тепла в городе оказались целые районы, и детей решено было перевести на домашнее обучение.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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