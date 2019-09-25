Полярник Артур Чилингаров отмечает 80-летие

В Госдуме открылась большая выставка, посвящённая его достижениям

Знаменитый учёный-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, Герой России и Советского Союза, член бюро Высшего совета партии "Единая Россия" в среду отмечает юбилей. Артуру Чилингарову исполняется 80 лет, сообщает "ТВ Центр".

В день рождения полярника в Госдуме открылась большая выставка, посвящённая его достижениям. На видео- и фотохронике представлены экспедиции с участием Чилингарова на Крайний Север и на арктические станции. В материалах есть снимки географических открытий, а так же знаменитого похода атомного ледокола "Сибирь" на Северный полюс.

Незадолго до юбилея Владимир Путин наградил Чилингарова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу".