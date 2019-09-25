"Буду лететь и молиться": космонавты дали интервью перед последним запуском "Союз-ФГ"

Ракета-носитель доставит на орбиту пилотируемый корабль с новым экипажем МКС

Считанные часы остаются до запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ". Последнего в истории. Со следующего года космонавты будут летать на более современных носителях – причём полностью российского производства. Модернизируют и стартовую площадку. “Союз-ФГ” доставит на орбиту пилотируемый корабль с новым экипажем МКС.

День запуска - волнующий момент не только для космонавтов и астронавтов, летящих в космос, но и для всех людей, которые принимали участие в строительстве ракеты и подготовке пуска. И здесь в самом городе его тоже будут ждать, потому что уходящий в космос огненный шар будет виден практически из любой части "Байконура". И, конечно, слышен рев реактивных двигателей.

На стартовой площадке завершены все финальные испытания. Они прошли успешно, то есть ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-15" на борту к полету в космос готова и внештатных ситуаций случится не должно.

Накануне запуска, вечером – традиционная предстартовая пресс-конференция с членами нового экипажа Международной космической станции. Командир "Союза МС-15", россиянин Олег Скрипочка. Бортинженеры – астронавты Джессика Меир из США и Хазза Аль-Мансури из Объединённых арабских эмиратов.

"Джессика уже неоднократно говорила о том, что готовиться здесь, где готовились первые космонавты – это нереальные ощущения. Это огромная честь для нас. И стартовать с Гагаринского старта – это большая честь. Я думаю, что старт будет удачным. И мы уйдем в космос, чтобы оставить площадку для тех, кто будет летать на новых ракетах", - сказал Скрипочка.

На смену ракетам-носителям "Союз-ФГ", которые оборудованы аналоговыми системами управления украинского производства, приходят ракеты "Союз 2.1а", где аналогичная система уже цифровая и разработана в России. Из-за отсутствия необходимого оборудования для контроля за полетом новых ракет Гагаринский старт закрывается на модернизацию. Равно как и полет ракеты семейства "Союз-ФГ" будет последним. Но с первым астронавтом из Объединённых арабских эмиратов. Гагарин, отрываясь от земли, сказал: "Поехали". Аль-Мансури говорит, что, наверное, будет молиться. Соблюдать все правила ислама в условиях космоса, где солнце всходит по несколько раз за сутки и в принципе сложно определить, где находится Мекка – довольно сложно.

"Как военный летчик я уже привык к тому, чтобы лететь на большой скорости и молится. Разумеется, в космосе это будет выглядеть несколько иначе. Будет совершенно другой сценарий выполнения этой процедуры. Мне сложно объяснить, как это будет, поэтому я запишу молитву на видео и покажу. Как это по-русски говорится: по-живому увидите", - сказал Аль-Мансури.

Целую неделю на МКС будет непривычно многолюдно. Девять человек. Помимо астронавта из эмиратов, на борт отправят трех американских астронавтов и столько же из России, а также одного из Италии. Очень теплая компания. Среди груза, доставляемого на МКС - национальные арабские блюда. Мадруба – блюдо из курицы. Салуна - жаркое из ягнёнка с овощами и балалит – вермишель с яичным омлетом. Попробовать халяль смогут все жители МКС на тематическом ужине. За вкусной едой не забудут о работе. У нового экипажа экспедиция продлится до марта. Запланировано 53 эксперимента. Аль-Мансури вернется на землю через восемь дней.

Дмитрий Гусев. Виктор Мальцев и Михаил Жучков. "ТВ Центр". Космодром "Байконур".