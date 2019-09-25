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Аборт по ошибке: врачи перепутали беременных женщин в больнице

10:12
  • среда
  • 25 сентября 2019

Расследование идет полным ходом

Доктору и медсестре больницы в Сеуле грозит наказание за то, что они по ошибке сделали аборт женщине на шестой неделе беременности. 
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Как сообщает CNN, 7 августа беременная кореянка пришла на плановый осмотр. Медсестра перепутала ее карту с картой девушки, которой должны были сделать аборт. Ни врач, ни медсестра не проверили личность пациентки и провели операцию по удалению плода. 

Женщине ввели наркоз, поэтому она не успела осознать происходящее и прояснить ситуацию. Очнувшись, она увидела, что лишилась ребенка. 

Врач и медсестра признали свою вину. Их обвиняют в халатности, которая повлекла за собой вред здоровью.  

Отметим, что с 1953 года в Южной Корее запрещены аборты. Исключения делают только для беременных с генетическими заболеваниями, для жертв изнасилований, а также для женщин, которым опасно рожать по медицинским показаниям. В апреле Конституционный суд страны признал запрет на аборты противоречащим конституции. До конца 2020 года в законодательство планируется ввести изменения, легализующие аборты. 

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