Аборт по ошибке: врачи перепутали беременных женщин в больнице

Расследование идет полным ходом

Доктору и медсестре больницы в Сеуле грозит наказание за то, что они по ошибке сделали аборт женщине на шестой неделе беременности.

Как сообщает CNN, 7 августа беременная кореянка пришла на плановый осмотр. Медсестра перепутала ее карту с картой девушки, которой должны были сделать аборт. Ни врач, ни медсестра не проверили личность пациентки и провели операцию по удалению плода.

Женщине ввели наркоз, поэтому она не успела осознать происходящее и прояснить ситуацию. Очнувшись, она увидела, что лишилась ребенка.

Врач и медсестра признали свою вину. Их обвиняют в халатности, которая повлекла за собой вред здоровью.

Отметим, что с 1953 года в Южной Корее запрещены аборты. Исключения делают только для беременных с генетическими заболеваниями, для жертв изнасилований, а также для женщин, которым опасно рожать по медицинским показаниям. В апреле Конституционный суд страны признал запрет на аборты противоречащим конституции. До конца 2020 года в законодательство планируется ввести изменения, легализующие аборты.