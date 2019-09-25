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Мясо с душком: названы опасные марки свиных ребер

10:55
  • среда
  • 25 сентября 2019

Три популярных бренда вызвали нарекания

Специалисты "Росконтроля" проверили свиные ребра в маринаде семи брендов: "Ближние горки", "Мираторг", "Черкизово", "Самсон/Гриль мания", "Globus/Мясной цех", "МясновЪ" и "Ашан". 
Что специалисты нашли в сосисках вместо мяса

В ребрышках "Ближние горки" удалось обнаружить незначительное превышение микробиологических показателей, что могло произойти из-за нарушения температурного режима хранения товара. Куда хуже дела обстоят с продукцией от бренда "Globus/Мясной цех". Там допустимый уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой превышен в шесть раз. 

Как сообщается на сайте "Росконтроля", у ребрышек "Ближние горки" и "Самсон" возникли небольшие проблемы с маркировкой: часть информации оказалась недостоверной. 

В итоге эксперты отправили товар от Globus в черный список, а ребрышки "Ближние горки" и "Самсон" занесли в список товаров с замечаниями. Остальную продукцию специалисты рекомендовали к покупке.

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