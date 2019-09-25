Мясо с душком: названы опасные марки свиных ребер

Три популярных бренда вызвали нарекания

Специалисты "Росконтроля" проверили свиные ребра в маринаде семи брендов: "Ближние горки", "Мираторг", "Черкизово", "Самсон/Гриль мания", "Globus/Мясной цех", "МясновЪ" и "Ашан".

В ребрышках "Ближние горки" удалось обнаружить незначительное превышение микробиологических показателей, что могло произойти из-за нарушения температурного режима хранения товара. Куда хуже дела обстоят с продукцией от бренда "Globus/Мясной цех". Там допустимый уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой превышен в шесть раз.

Как сообщается на сайте "Росконтроля", у ребрышек "Ближние горки" и "Самсон" возникли небольшие проблемы с маркировкой: часть информации оказалась недостоверной.

В итоге эксперты отправили товар от Globus в черный список, а ребрышки "Ближние горки" и "Самсон" занесли в список товаров с замечаниями. Остальную продукцию специалисты рекомендовали к покупке.