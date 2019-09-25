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"Фадеев будет кусать локти": Наргиз ошеломила заявлением после скандала

10:36
  • среда
  • 25 сентября 2019

Поклонники певицы ликуют

Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Отголоски скандала все еще доносятся.
Чем прославилась певица Наргиз

Теперь любое заявление Наргиз зрители ассоциируют с Фадеевым. Так вышло и с объявлением Закировой о возобновлении концертной деятельности.

"Готовы к новым приключениям? Тогда погнали!" – написала певица на своей странице в Instagram, прикрепив к посту расписание гастрольного тура.

Фанаты Наргиз были ошеломлены, что певица так быстро смогла встать на ноги. Они заявили, что артистка наконец-таки утерла нос Фадееву. "Удачи! Я уверена, у тебя всё получится и Фадеев будет кусать локти! Ты талантище!" "Наргиз, пусть ваша дорога теперь будет только вашей! Удачи и успехов!" "Действуй, не останавливайся, иди вперёд, ибо дорогу осилит идущий. Доброго пути тебе и твоей команде", - написали поклонники в комментариях.

Но не обошлось и без негативных высказываний. Некоторые подписчики поспешили остудить пыл певицы: "Мы полюбили его песни в вашем исполнении, а американский тяжелый рок вряд ли кому-то будет интересен в России".

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Отметим, что после скандала с Фадеевым о Закировой поползли странные слухи. Продюсер рассказывал, что расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли.

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