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Матвиенко переизбрана спикером Совета Федерации

10:49
  • среда
  • 25 сентября 2019

Она заняла этот пост уже в третий раз

Валентина Матвиенко вновь избрана спикером Совета Федерации. Ее кандидатуру единогласно поддержали все сенаторы в ходе тайного голосования.

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За Матвиенко проголосовали 153 сенатора, которые присутствовали в зале. Ее кандидатуру выдвинул первый вице-спикер палаты Николай Федоров. Матвиенко является сенатором от Санкт-Петербурга с 2011 года. В сентябре после выборов губернатор города Александр Беглов продлил ее полномочия.

Матвиенко заняла пост председателя Совета Федерации уже в третий раз.

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
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