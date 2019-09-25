Матвиенко переизбрана спикером Совета Федерации

Она заняла этот пост уже в третий раз

Валентина Матвиенко вновь избрана спикером Совета Федерации. Ее кандидатуру единогласно поддержали все сенаторы в ходе тайного голосования.

За Матвиенко проголосовали 153 сенатора, которые присутствовали в зале. Ее кандидатуру выдвинул первый вице-спикер палаты Николай Федоров. Матвиенко является сенатором от Санкт-Петербурга с 2011 года. В сентябре после выборов губернатор города Александр Беглов продлил ее полномочия.

Матвиенко заняла пост председателя Совета Федерации уже в третий раз.