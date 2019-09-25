В тесноте, да не в обиде: Росстат измерил размер жилья в регионах

Больше всего повезло жителям Чечни

Чечня возглавила список регионов, лидирующих по количеству жилплощади среди домохозяйств. На одного члена семьи там приходится 22,4 кв.м жилья.

Как сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата, просторно живется также жителям Кабардино-Балкарии (22 кв.м), Брянской области (21,2), Калмыкии (20,5) и Дагестана (19,9).

Куда более компактно размещаются россияне, которые проживают в Республике Тыва (10,7 кв.м), Москве (13,3) и на Алтае (13,4). Похожая ситуация сложилась в Ярославской (13,8) и Мурманской (13,9) областях.

Специалисты также подсчитали, сколько жилых комнат имеется в домохозяйствах по всей территории России. Лидерами по этому показателю оказались Чечня (в среднем 4,1 комнаты), Ингушетия (3,8) и Дагестан (3,6).

Если говорить об усредненных цифрах, то на каждого россиянина приходится 15,7 кв.м жилья, а в каждом домохозяйстве есть 2,4 комнаты.