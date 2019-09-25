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В тесноте, да не в обиде: Росстат измерил размер жилья в регионах

11:23
  • среда
  • 25 сентября 2019

Больше всего повезло жителям Чечни

Чечня возглавила список регионов, лидирующих по количеству жилплощади среди домохозяйств. На одного члена семьи там приходится 22,4 кв.м жилья. 
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Как сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата, просторно живется также жителям Кабардино-Балкарии (22 кв.м), Брянской области (21,2), Калмыкии (20,5) и Дагестана (19,9).

Куда более компактно размещаются россияне, которые проживают в Республике Тыва (10,7 кв.м), Москве (13,3) и на Алтае (13,4). Похожая ситуация сложилась в Ярославской (13,8) и Мурманской (13,9) областях.  

Специалисты также подсчитали, сколько жилых комнат имеется в домохозяйствах по всей территории России. Лидерами по этому показателю оказались Чечня (в среднем 4,1 комнаты), Ингушетия (3,8) и Дагестан (3,6). 

Если говорить об усредненных цифрах, то на каждого россиянина приходится 15,7 кв.м жилья, а в каждом домохозяйстве есть 2,4 комнаты. 

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