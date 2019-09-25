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"Только один человек": Зеленский признался в давлении на него

11:44
  • среда
  • 25 сентября 2019

Это делает шестилетний сын украинского президента

Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о давлении на него президента США. По словам украинского президента, давить на него может только один человек. Свое заявление Зеленский сделал в первом интервью российским журналистам.

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Зеленский подчеркнул, что на него никто не может давить, поскольку он "президент независимой Украины".

"На меня может давить только мой сын. Ему 6 лет", - заявил он в комментарии телеканалу "Россия".

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп якобы оказывал давление на Владимира Зеленского и требовал, чтобы тот инициировал на Украине расследование в отношении сына своего главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена Хантера. Он входил в состав совета директоров одной из крупнейших на Украине частных газовых компаний. В 2016 году Джо Байден, который тогда занимал пост вице-президента США, требовал отставки генпрокурора Украины, который расследовал деятельность компании.

Сообщения о давлении Трампа на Зеленского стали поводом для запуска процедуры импичмента президента США. Как заявила спикер палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси, шесть комитетов приступили в собственному расследованию.  По ее словам, Дональд Трамп нарушил клятву главы государства, подорвал национальную безопасность и "целостность американских выборов".

Впрочем, шансы на импичмент Трампа крайне низки. Обвинительное заключение против него должна утвердить Палата представителей, что большинство у противников действующего президента – демократов. Затем доводы конгрессменов передаются в Сенат. Для того, что импичмент состоялся, его должны поддержать две трети сенаторов. В нынешнем составе верхней палаты американского парламента большинство принадлежит республиканцам, которые вряд ли допустят отставки своего однопартийца.

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