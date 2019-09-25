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Россиянки стали реже рожать

11:53
  • среда
  • 25 сентября 2019

Рождаемость падает во всем мире

Росстат подсчитал, что на одну россиянку в среднем приходится условных 1,6 ребенка. В 1960 году этот показатель достигал 2,5. 
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Заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова сказала, что рождаемость снижается не только в России, но и во всем мире. "Суммарный коэффициент рождаемости в мире сократился с 4,95 рождения на женщину в первой половине 1960-х годов до 2,56 в 2005-2010 годы", - цитирует ее РИА Новости

По словам Егоровой, самый высокий суммарный коэффициент рождаемости наблюдается в Нигере (7,03 ребенка на одну женщину), а самый низкий - в Сингапуре (0,81).

Если говорить исключительно о Европе, то больше всего рожают во Франции (2,07 ребенка), однако такая величина связана с большим числом мигрантов из арабских и африканских стран. Довольно высокий показатель по рождаемости фиксируют в Нидерландах (1,78), Норвегии (1,85), Великобритании (1,88), Швеции (1,88), Ирландии (1,97), и Исландии (2). 

Елена Егорова отметила, что снижение рождаемости приводит к старению населения и его сокращению. "Говорить о том, что население, например, России исчезнет через 200 лет, конечно, нельзя. Может повыситься средняя продолжительность жизни, измениться возрастной состав, но прежде всего необходимо задумываться о мерах по повышению рождаемости", - подчеркнула эксперт. 

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