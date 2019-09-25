Помощь иммунитету: как правильно питаться осенью

Все гениальное просто

Осень называют порой простуд и вирусных заболеваний. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что для поддержания иммунитета необходимо есть свежие овощи и фрукты, которые остались с летнего сезона.

Тутельян призвал налегать на свежие овощи и фрукты, а консервированные и замороженные оставить до зимы.

Врач посоветовал принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс, заниматься спортом и не переедать. По его словам, человек должен питаться в зависимости от объема потраченной энергии. Чем больше энергии тратишь, тем больше можешь съесть без вреда для здоровья.

"Если ты ведешь сидячий образ жизни, все время у телевизора и компьютера, то есть надо женщине где-то 1,8 тысячи калорий, мужчине - около 2 тысяч. Если будет больше, будешь толстеть. Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие", - цитирует Виктора Тутельяна RT.