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Путин высказался за диалог Мадуро с оппозицией Венесуэлы

14:11
  • среда
  • 25 сентября 2019

Президент России провел переговоры с главой латиноамериканской страны

Россия поддерживает легитимную власть Венесуэлы и приветствует диалог официального Каракаса с оппозицией. Об этом заявил Владимир Путин.

В Кремле он провёл переговоры с президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро. Он прибыл в Москву с рабочим визитом. Путин отметил, что Россия вложила в экономику Венесуэлы примерно четыре миллиарда долларов. Успешно реализовываются крупные проекты в энергетической и военной сферах, передает "ТВ Центр". Развивается сотрудничество в области здравоохранения. В ближайшее время Москва поставит Каракасу полтора миллиона доз вакцины от гриппа. Товарооборот между нашими государствами только за последние месяцы увеличился на 10%.

"Мы считаем, что это очень важно, с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла, в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии. Вы знаете, что Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт президента, парламент. И, безусловно, поддерживаем тот диалог, который Вы, господин президент, ваше правительство ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы", - заявил Путин.

"Я думаю, мы доказали, что можем совместно преодолевать любые трудности. Мы поддерживаем налаженное сотрудничество во всех областях. Речь идёт о целом ряде направлений: продовольствие, здравоохранение, энергетика и многие другие. Поэтому сегодняшняя встреча очень важна. Мы можем подвести итоги и построить планы на будущее. Мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - сказал Мадуро.

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