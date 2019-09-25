"Иногда с ума свожу": Алибасов рассказал об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

Актриса отмечает день рождения

Музыкальный продюсер Бари Алибасов опубликовал несколько трогательных фотографий по случаю дня рождения своей супруги - 81-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Берегите тех, кто рядом. Цените того, кто забыл про свою гордость ради вас. Кто многое прощал и всегда ждал... Бог посылает таких людей лишь однажды!" - написал Алибасов в Instagram, выложив фото с Федосеевой-Шукшиной на деревянных качелях. Этот снимок был сделан в Финляндии, где у актрисы есть квартира.

В следующем посте продюсер вывалил на подписчиков сразу 10 снимков своей жены. На последнем кадре Алибасов лежит в ногах у Федосеевой-Шукшиной, положив голову ей на колени. Свой пост скандально известный продюсер сопроводил забавным стишком. "Да, со мною нелегко, иногда с ума свожу: чушь болтаю языком и носков не нахожу. Но при этом обожаю я всем сердцем и душой. Без тебя я погибаю, ты цветочек нежный мой!" - сочинил 72-летний продюсер.

Алибасов и Федосеева-Шукшина заключили брак в 2018 году после многих лет дружбы. Некоторые считают, что продюсер женился на вдове знаменитого писателя ради пиара. Ольга Шукшина, младшая дочь актрисы, рассказала, что они никогда не состояли в интимной близости и никогда не жили вместе. По ее мнению, Алибасов не только позорит маму, но и оскорбляет память об ее отце.

Лидия Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. У нее трое дочерей, шестеро внуков и трое правнуков.