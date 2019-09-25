Памфилова анонсировала сокращение числа партий

Их качество при этом будет расти, уверена председатель ЦИК

Число российских партий будет сокращаться, а качество их работы расти. Об этом заявила Элла Памфилова на заседании Центризбиркома по итогам Единого дня голосования.

Как передает "ТВ Центр", председатель ЦИК подчеркнула: предположения о том, что партийная система в нашей стране исчерпала себя, преждевременны.

8 сентября в органы власти были избраны более 47 тысяч депутатов. Среди них представители двух десятков политических партий, одно общественное объединение и пять с половиной тысяч самовыдвиженцев.

"Анализ обращений и жалоб, поступивших в ЦИК России за период проведения избирательных кампаний по выборам, позволяет говорить уже сейчас, что объективно, обращений, связанных с нарушением законодательства, стало меньше, чем в прошлые годы. Вообще эта кампания прошла довольно спокойно, хотя была достаточно во многих регионах конкурентна", - заявил председатель ЦИК Элла Памфилова.