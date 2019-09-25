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Володин призвал вовремя выделять средства регионам

14:45
  • среда
  • 25 сентября 2019

Он обратил внимание на разрыв бюджетной обеспеченности

Меры для своевременного обеспечения регионов финансами обсуждали на собрании фракции "Единая Россия". В дискуссии приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Спикер нижней палаты парламента обратил внимание на разрыв бюджетной обеспеченности, передает "ТВ Центр". Многие вопросы не решаются из-за того, что деньги поступают в регионы лишь во втором полугодии.

"Мы с вами выйдем на изменение законодательства, которое позволяет решить вопрос, чтобы деньги приходили в регион, пускай, не в январе, но хотя бы приходили в марте? В 2000 году бюджет составил один триллион рублей, сейчас мы обсуждаем бюджет в 20 триллионов. Так это как раз задача перед нами сделать всё для того, чтобы эти деньги эффективно расходовались", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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