Суд признал похитителя картины из Третьяковки виновным

Прокуратура ранее попросила приговорить Дениса Чуприкова к 4 годам колонии

В Замоскворецком суде Москвы оглашают приговор Денису Чуприкову, который в начале года украл картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Накануне прокурор попросила приговорить мужчину к четырем годам колонии строгого режима.

"Чуприков виновен в хищении предмета, имеющего особую историческую и культурную ценность", - объявила судья. Сейчас оглашение приговора продолжается, наказание будет оглашено позднее.

Судебное следствие по этому резонансному делу продолжалось больше двух месяцев. Дениса Чуприкова, которого обвиняют в похищения картины из Третьяковской галереи, доставили в суд для вынесения приговора.

Прокурор просила приговорить Чуприкова к 4 годам колонии строгого режима. Сам обвиняемый в содеянном частично сознался, принёс публичные извинения и возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей.

После происшествия над картиной пришлось потрудиться реставраторам - на полотне остались царапины. Свои действия Чуприков объяснил так: мол, просто хотел привлечь внимание, а картину собирался вернуть на следующий день. Хотя первоначально на допросе заявлял, что пошел на преступление из-за долгов, сообщали ряд СМИ. Творение кисти Архипа Куинджи оценивают почти в 20 миллионов рублей.

Сцена похищения попала в объектив камер видеонаблюдения. 27 января мужчина пришёл в Третьяковскую галерею, вынул полотно из рамы, спокойно спустился с третьего этажа и беспрепятственно вынес картину. Произведение искусства обнаружили уже на следующий день - в подвальном помещении в Одинцовском районе. А вскоре задержали и самого злоумышленника. Кстати на тот момент, по данным полиции, он уже был фигурантом уголовного дела - о хранении наркотиков.

33-х летний Денис Чуприков родился в Феодосии - возможно поэтому выбор и пал на картину "Ай-Петри. Крым". Проживал вместе с женой и ребёнком в Подмосковье. Имел свой бизнес. Психолого-психиатрическая экспертиза признала задержанного вполне вменяемым. А вот с физическим здоровьем есть проблемы. Сторона защиты просила принять во внимание тот факт, что Чуприков является инвалидом второй группы. Но нельзя забывать и то, что совершённое преступление относится к категории особой тяжести. В самое ближайшее время мы узнаем, дадут ли подсудимому реальный срок.