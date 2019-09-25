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В Москве военкомат разыскивает героев Великой Отечественной

15:07
  • среда
  • 25 сентября 2019

Спустя десятилетия ветеранам вручают награды

Военный комиссариат Москвы разыскивает героев Великой Отечественной войны и вручает награды им и членам их семей. С 2010 года было найдено почти 750 неврученных наград. Так долго к своим адресатам награды идут по разным причинам - ранение, гибель или пропажа без вести.

Светлана Зорина получила удостоверения к медали "За отвагу" и ордену Отечественной войны I степени за своего деда Ивана Ивановича Савинкова, передает "ТВ Центр". Он был командиром роты тяжелых танков и погиб под Сталинградом. А Анатолий Алексеевич Сивков, спустя десятилетия, смог лично получить медаль "За боевые заслуги". Причем о награде в семье даже не знали – видимо, из-за ранения, после которого Анатолий Алексеевич лечился в полевом госпитале, а потом вновь ушел на фронт.

"Была радость. Он сказал, что это солдатская награда, и он рад, что она до него дошла", - сказала дочь ветерана Людмила Тинигина.

"В этом году мы нашли около 50 наград. Это тяжелая работа, титаническая работа. Но мы не сходим со своего пути, чтобы все неврученные награды найти и вручить героям", - сказал военный комиссар Москвы Виктор Щепилов.

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