Тренеры и клиенты фитнес-клуба в Москве остались без спорта и денег

Вместо бега на тренажерах люди бегают по инстанциям

В Москве новый случай обмана желающих заняться спортом. Люди купили абонементы в фитнес-клуб в самом центре столицы, но пришли лишь к закрытым дверям. Причём пострадавшими себя считают и сами тренеры. Они не получают зарплату уже несколько месяцев.

В небольшом фитнес-клубе они занимались несколько лет. Некоторые – целыми семьями. Невысокие цены, квалифицированные тренеры, а главное – расположение рядом с домом или работой. Всё это и привлекало посетителей. Но внезапно двери клуба перед ними закрылись.

"Я сходил на тренировку, а на следующий день узнал, что клуб закрыт. То есть вообще никакой информации не было, ни предупреждений, ничего", - сказал бывший член фитнес-клуба Дмитрий Ляхов.

"В понедельник оттренировал, клубные карты и тренировки продавались, во вторник я пришел - а зала не было", - поделился бывший тренер клуба Михаил Лебедев.

Тренеры уже несколько месяцев не получали зарплату. При этом до самого закрытия клуба продавались не только абонементы, но и дорогостоящие пакеты персональных занятий. До последнего дня клиентов привлекали скидками – всего 14 тысяч в год! На заманчивое предложение "купились" многие, в итоге оставшись без денег и без тренировок.

О том, что здесь был фитнес-клуб, сейчас догадаться сложно. Дверь на замке, все таблички и объявления сняты. Внутри можно разглядеть пустые помещения. Всю мебель, судя по всему, уже успели вывезти. У входа лишь остались ящички для личных вещей.

По телефону, указанному на сайте, нам сообщили: все имущество действительно вывезли и распродают. Бывшие члены клуба могут вернуть свои деньги, вот только когда – неизвестно.

"Вы пишете заявление на возврат, и нужно будет подождать некоторое время. Оборудование и имущество выставлено на продажу, и по мере продажи можно будет получить денежную компенсацию", - сообщили в компании.

Можно также перевестись в другие клубы сети. Но все они вдали от центра столицы.

"Меня все устраивало, рядом офис, приходил заниматься после работы, до Красногвардейской я доехал бы из своего офиса не раньше, чем к 9 - началу 10, это для меня неприемлемо", - рассказал Дмитрий Устинов.

Теперь он надеется получить назад свои деньги – более 40 тысяч рублей. Всего десятки потерпевших хотят взыскать с фитнес-клуба около 850 тысяч. Вместо бега на тренажерах они теперь бегают по инстанциям – уже обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор, намерены отстаивать свои права в суде.

"Если потребитель в этом случае не захочет переходить в другой клуб, он вправе отказаться и потребовать возврат денежных средств. Если этого не происходит, тогда через суд требовать расторжения договора и взыскания денежных средств", - заявил ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов.

Такие истории – не редкость. В июле мы рассказывали о закрытии фитнес-центра на улице Бабушкина. Клиентам лишь предложили скидку на абонементы в новый зал. Самое рискованное – записываться в еще не открытый спорт-клуб. Мошенники могут просто скрыться с деньгами. Юристы советуют заранее изучать информацию и отзывы и выбирать проверенные организации.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Шаракин, Станислав Ильин, "ТВ Центр".