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В Морозовской больнице спасли ребенка с редким заболеванием

15:10
  • среда
  • 25 сентября 2019

Раньше подобные операции длились часами, а теперь в среднем 40 минут

В Морозовской больнице спасли ребёнка с редким заболеванием. У младенца диагностировали врождённый порок кишечника. Раньше подобные операции длились часами, а теперь в среднем 40 минут, причем, без повреждения тканей. Да и восстановление проходит значительно быстрее.

Глядя на Арсения и его маму, сложно представить, что еще несколько минут - и ребенка увезут на операцию. Секрет хорошего настроения в такой напряженный момент  - безупречная статистика опытных хирургов Морозовской больницы. У Арсения - порок развития кишечника со сложным названием - болезнь Гиршпрунга. Другими словами - отсутствие нервных ганглиев - в результате чего кишка не двигается, а значит и не выполняет свою функцию.

Хирургическое вмешательство - единственный вариант решить проблему. На словах все звучит просто - удаляется часть неработающей кишки. Раньше такие операции делали открытым доступом и в три этапа. Сейчас оперируют один раз. И более того, лапароскопическим доступом.

Подробности смотрите в репортажи Екатерины Гоголевой.

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Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
Пациенты Морозовской больницы
Пациенты Морозовской больницы
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