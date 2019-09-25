В Морозовской больнице спасли ребенка с редким заболеванием

Раньше подобные операции длились часами, а теперь в среднем 40 минут

В Морозовской больнице спасли ребёнка с редким заболеванием. У младенца диагностировали врождённый порок кишечника. Раньше подобные операции длились часами, а теперь в среднем 40 минут, причем, без повреждения тканей. Да и восстановление проходит значительно быстрее.

Глядя на Арсения и его маму, сложно представить, что еще несколько минут - и ребенка увезут на операцию. Секрет хорошего настроения в такой напряженный момент - безупречная статистика опытных хирургов Морозовской больницы. У Арсения - порок развития кишечника со сложным названием - болезнь Гиршпрунга. Другими словами - отсутствие нервных ганглиев - в результате чего кишка не двигается, а значит и не выполняет свою функцию.

Хирургическое вмешательство - единственный вариант решить проблему. На словах все звучит просто - удаляется часть неработающей кишки. Раньше такие операции делали открытым доступом и в три этапа. Сейчас оперируют один раз. И более того, лапароскопическим доступом.

Подробности смотрите в репортажи Екатерины Гоголевой.