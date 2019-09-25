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Российское судно загорелось в норвежском порту. Фото

13:02
  • среда
  • 25 сентября 2019

Инцидент произошел в порту города Тромсё

В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

Огонь вспыхнул на корабле, стоящем на приколе в порту Бревик. На кадрах с места ЧП видно сильное задымление.

Как сообщает телеканал NRK, пожар возник на судне "Бухта наездник". По предварительным данным, на борту находилось 29 членов экипажа. 12 человек отправлены в больницу.

Кроме того, полиция эвакуирует людей в непосредственной близости от места инцидента.

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Возгорание российского траулера
Возгорание российского траулера
Возгорание российского траулера
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