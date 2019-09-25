Российское судно загорелось в норвежском порту. Фото

Инцидент произошел в порту города Тромсё

В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

Огонь вспыхнул на корабле, стоящем на приколе в порту Бревик. На кадрах с места ЧП видно сильное задымление.

Breivika havn: brann i russisk tråler, kraftig røykutvikling på stedet, evakuering av tilsluttende lokaliteter er iverksatt. — Troms politidistrikt (@polititroms) September 25, 2019

Как сообщает телеканал NRK, пожар возник на судне "Бухта наездник". По предварительным данным, на борту находилось 29 членов экипажа. 12 человек отправлены в больницу.

Кроме того, полиция эвакуирует людей в непосредственной близости от места инцидента.