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Бузова оконфузилась на людях

13:33
  • среда
  • 25 сентября 2019

Жители Читы надолго запомнят ее выступление

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая разъезжает по Дальнему Востоку и Сибири со своим шоу, невольно обидела жителей Читы. Артистка заявила со сцены, что впервые приехала в этот город, хотя она была там в 2007 году. Городов много, а Бузова одна. 
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"Привет, мои хорошие. Вот мы с вами встретились. Впервые", - сказала Бузова, забыв о том, что она приезжала сюда для выступления на вечеринке "Снится Ибица-2007. Under Construction". Тогда ее сопровождал бойфренд Роман Третьяков, пишет "Чита.ру"

Перед исполнением песни "Эгоистка" Ольга Бузова посоветовала слушательницам "быть эгоистками" и "резко кидать подлецов". "Мальчики, не обижайте нас, иначе вам будет очень-очень плохо", - пригрозила ведущая "Дома-2" мужчинам. 

В своем Instagram Бузова опубликовала видео, на котором она прощается с поклонниками после шоу. "Вы меня сегодня согрели Вашей любовью, улыбкой и аплодисментами", - написала она. 

- Оля, это было просто бомба, спасибо тебе большое.

- Ваш приезд навсегда останется в памяти и на сердце. Вы не представляете, что я сейчас испытываю, какие чувства! Это что-то неземное. Спасибо вам за вас!

- Это просто вау. 

- Ты супер. С тебя можно брать пример, как надо идти к своей цели и своим желаниям. 

- Оленька, большое спасибо, что выступила у нас в Чите. Было супер. Ждем с нетерпением снова. 

Впрочем, не обошлось и без критики. По мнению злопыхателей, концерт Бузовой прошел в маленьком помещении, похожем на спортивный зал в школе. Кто-то обратил внимание на то, что среди поклонников артистки были одни подростки. Некоторых блюстителей нравственности возмутил откровенный наряд звезды. 

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