Бузова оконфузилась на людях

Жители Читы надолго запомнят ее выступление

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая разъезжает по Дальнему Востоку и Сибири со своим шоу, невольно обидела жителей Читы. Артистка заявила со сцены, что впервые приехала в этот город, хотя она была там в 2007 году. Городов много, а Бузова одна.

"Привет, мои хорошие. Вот мы с вами встретились. Впервые", - сказала Бузова, забыв о том, что она приезжала сюда для выступления на вечеринке "Снится Ибица-2007. Under Construction". Тогда ее сопровождал бойфренд Роман Третьяков, пишет "Чита.ру".

Перед исполнением песни "Эгоистка" Ольга Бузова посоветовала слушательницам "быть эгоистками" и "резко кидать подлецов". "Мальчики, не обижайте нас, иначе вам будет очень-очень плохо", - пригрозила ведущая "Дома-2" мужчинам.

В своем Instagram Бузова опубликовала видео, на котором она прощается с поклонниками после шоу. "Вы меня сегодня согрели Вашей любовью, улыбкой и аплодисментами", - написала она.

- Оля, это было просто бомба, спасибо тебе большое.

- Ваш приезд навсегда останется в памяти и на сердце. Вы не представляете, что я сейчас испытываю, какие чувства! Это что-то неземное. Спасибо вам за вас!

- Это просто вау.

- Ты супер. С тебя можно брать пример, как надо идти к своей цели и своим желаниям.

- Оленька, большое спасибо, что выступила у нас в Чите. Было супер. Ждем с нетерпением снова.

Впрочем, не обошлось и без критики. По мнению злопыхателей, концерт Бузовой прошел в маленьком помещении, похожем на спортивный зал в школе. Кто-то обратил внимание на то, что среди поклонников артистки были одни подростки. Некоторых блюстителей нравственности возмутил откровенный наряд звезды.