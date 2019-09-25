Онкобольной певец Шура рассказал, что происходит с Заворотнюк в клинике

Мельчайшее волнение может свести на нет все лечение

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, призвал журналистов и коллег оставить в покое артистку Анастасию Заворотнюк, которая проходит лечение в частной клинике в Москве.

Пока родственники и представители актрисы хранят молчание, слухи о состоянии "прекрасной няни" не иссякают. Журналисты пытаются проникнуть в больницу, где лежит Заворотнюк, а ее коллеги делятся подробностями ее личной жизни.

Александр Медведев испытал на себе такое же давление, ведь несколько лет назад он лечился от рака. Папарацци залезали на деревья, чтобы сфотографировать его в больничной палате.

По словам Шуры, больного человека нужно оставить в покое. В этот момент он особенно уязвим, его одолевают негативные чувства и мысли. "Поймите вы, что отрицательные эмоции невероятно влияют на прогрессирование этого заболевания. Тут надо успокоиться и просто лежать, в себя приходить. Никаких лишних волнений. Мне очень жалко Настю. Я каждый день переживал, когда все эти новости о ней появлялись", - говорится в колонке музыканта в "АиФ".

Коллег Заворотнюк, комментирующих ее болезнь, Шура назвал "сбитыми летчиками", которые пытаются поднять свой рейтинг на чужом горе. "Нормальные люди просто тихо поддержат и помогут, а таких пиарщиков нужно осуждать всем актерским цехом и бойкотировать их и коллегам, и зрителям", - заявил артист.

По слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу.