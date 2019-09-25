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Меган Маркл перестала скрывать лицо сына принца Гарри

14:10
  • среда
  • 25 сентября 2019

Малыш с интересом разглядывал окружающих

Меган Маркл и принц Гарри впервые вышли в свет вместе с подросшим сыном. В среду королевская чета вместе с пятимесячным Арчи встретились в ЮАР с архиепископом Десмондом Туту.

На видео, которое публикует ТВЦ.RU, видно, что малыш очень спокойно ведет себя на руках мамы и с интересом разглядывает окружающую обстановку. В какой-то момент, когда принц разговаривал с Туту, Арчи начал немного капризничать, но Маркл быстро успокоила сына.

Это первое появление Арчи на официальном мероприятии. До этого родители не показывали лицо мальчика. На фотографиях с королевских мероприятий Арчи был завернут в пеленку, а голову скрывала шапочка, либо родители выходили в свет вовсе без него.

Так накануне Меган Маркл и принц Гарри посетили город Ньянга, который считается одним из самых неблагополучных в ЮАР. Арчи в это время оставался в Кейптауне с няней и охраной.

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