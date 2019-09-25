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Путин ждет коренных изменений в жизни россиян

14:38
  • среда
  • 25 сентября 2019

Россия реализует масштабные проекты в экономике и социальной сфере

Президент России Владимир Путин принимает участие в Конгрессе международной организации высших органов финансового контроля.

Она объединяет представителей счётных палат стран-членов ООН. В этом году председательство в организации принимает Россия. В Москву приехали более шестисот аудиторов из 160 стран мира. Главные темы заседания - роль аудита в достижении целей национального развития и использование информационных технологий в государственном управлении, передает "ТВ Центр".

"Россия реализует масштабные для нашей страны, можно без преувеличения сказать, очень масштабные проекты в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса. Они направлены прежде всего на то, чтобы добиться коренных, ощутимых изменений в качестве жизни наших граждан", - сказал Путин.

В заседании принял участие и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что уровень безработицы в мегаполисе не растёт уже 9 лет и составляет всего полпроцента. А информационные технологии заметно экономят время москвичей.

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