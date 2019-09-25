В парке "Остров мечты" появились новые аттракционы

В тематической зоне "Гонка мечты" появились новые аттракционы: "Гран-при мечты" и карусель "Мини-гонка". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе парка.

Теперь юные посетители парка смогут примерить на себя роль самых настоящих гонщиков на миниатюрном гоночном треке. Аттракцион состоит из 20 отдельных машинок, внешний вид которых повторяет реальные гоночные болиды. Безопасность юных гонщиков обеспечивают ремни безопасности и резиновые отбойники по краям болидов. Кроме того, скорость ограничена 5 км/ч.

Также юные гости смогут отправиться на "Мини-гонку". Карусель представляет собой восемь машинок, закрепленных вокруг одной оси и движущихся по овальной траектории друг за другом с ускорением на поворотах. Это создает впечатление гонки. Машинки состоят из 16 детских и восьми взрослых мест.