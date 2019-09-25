ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В парке "Остров мечты" появились новые аттракционы

14:27
  • среда
  • 25 сентября 2019

В тематической зоне "Гонка мечты" появились новые аттракционы: "Гран-при мечты" и карусель "Мини-гонка". Об этом ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе парка.

Теперь юные посетители парка смогут примерить на себя роль самых настоящих гонщиков на миниатюрном гоночном треке. Аттракцион состоит из 20 отдельных машинок, внешний вид которых повторяет реальные гоночные болиды. Безопасность юных гонщиков обеспечивают ремни безопасности и резиновые отбойники по краям болидов. Кроме того, скорость ограничена 5 км/ч.

Также юные гости смогут отправиться на "Мини-гонку". Карусель представляет собой восемь машинок, закрепленных вокруг одной оси и движущихся по овальной траектории друг за другом с ускорением на поворотах. Это создает впечатление гонки. Машинки состоят из 16 детских и восьми взрослых мест.

Главное сегодня
В парк "Остров мечты"
В парк "Остров мечты"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.