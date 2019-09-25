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Московские парки приглашают горожан отметить День старшего поколения

14:32
  • среда
  • 25 сентября 2019

1 октября во всем мире отмечает День пожилого человека

С 25 сентября по 5 октября в 16 столичных парках пройдут спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, мастер-классы и чаепития для людей старшего поколения. Об этом ТВЦ.RU сообщили в мэрии Москвы.

Развлекательная программа приурочена ко Дню пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября. Этот праздник напоминает о том, как важно уделять внимание людям старшего поколения, их потребностям и проблемам, создавать условия для того, чтобы они могли заботиться о своем здоровье, реализовывать свои творческие идеи, заниматься любимым делом или проводить свой досуг интересно и насыщенно.

25 сентября в парке "Садовники" пройдет праздничный концерт. На нем выступят фольклорные коллективы, а также участники проекта "Московское долголетие". Начало — в 12:00.

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