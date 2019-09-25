Юлия Ковальчук чудом избежала смерти

Артистка отделалась легким испугом и недосыпом

Бывшая солистка поп-группы "Блестящие" Юлия Ковальчук попала в неприятную историю по дороге из Рязани. У ее машины лопнуло колесо. К счастью, инцидент завершился благополучно, хотя порой такие поломки во время движения авто приводят к смертельным авариям.

25 сентября Юлия Ковальчук опубликовала в сториз Instagram видео, где она сидит на заднем сиденье автомобиля и желает поклонникам доброго дня. "Еле добралась сегодня до съемок с утра. Вчера из Рязани ехали, взорвалось колесо у машины. Вернулись поздно, спали мало... Но всё равно всем хорошего настроения", - заявила артистка сонным голосом.

36-летняя певица редко садится за руль в России. Обычно она водит машину в Испании, где она владеет домой. Там звезда часто отдыхает с дочерью Амелией и мужем Алексеем Чумаковым. Ковальчук и Чумаков женаты с 2013 года.

Ковальчук также показала кадры со съемок рекламного ролика. Пока звезда учила слова, съемочная группа устанавливала свет и оборудование.