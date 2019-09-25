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Раздававший знакомым участки подмосковный чиновник сел на 10 лет

15:11
  • среда
  • 25 сентября 2019

За свои услуги он получал от 50 до 300 тысяч рублей

В Подмосковье к десяти годам колонии строгого режима приговорен бывший глава сельского поселения Васильевское Серпуховского района Пётр Бахмат.

С 2008 года, используя служебное положение, чиновник выдавал своим знакомым выписки из похозяйственных книг, что якобы они владеют земельными участками на территории района, после чего те оформляли землю в собственность.

Как передает "ТВ Центр", за такую услугу чиновник получал взятки от  50 до 300 тысяч рублей. В итоге муниципалитету был нанесён ущерб свыше 39 миллионов рублей. Своей вины 71-летний Пётр Бахмат не признал.

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