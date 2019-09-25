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"Не в рабстве": Лобода раскрыла правду об отношениях с лидером Rammstein

15:34
  • среда
  • 25 сентября 2019

Певица призналась в отношениях с Тиллем Линдеманном

Украинская певица Светлана Лобода в ходе интервью Ксении Собчак раскрыла подробности своих отношений с популярным музыкантом, солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Ранее оба артиста скрывали свою романтическую связь.

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Телеведущая вспомнила интервью Лободы рэперу Басте, в котором певица в ответ на вопрос о Линдеманне заявила, что у нее контракт, и поэтому у нее нет возможности раскрывать информацию. "Проговорилась, видишь", — отметила певица.

На ремарку Собчак, что ситуация с контрактом напоминает рабство, Лобода ответила, что она "не в рабстве". "Я в любви", - добавила она. Певица также призналась, что с Линдеманном может чувствовать себя "маленькой кошечкой", передает сайт "Московского комсомольца" (MK.Ru).

Тилль Линдеманн познакомился с Лободой два года назад на музыкальном фестивале в Баку. В мае 2018 года у певицы родилась дочь. По слухам, отцом ребенка является именно немецкий артист.

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