Кому повысят зарплату? Жизнь россиян сильно изменится с 1 октября

Пятерка главных нововведений

Второй осенний месяц принесет серьезные перемены в жизнь бюджетников, дольщиков и банковский клиентов. ТВЦ.RU собрал самые важные нововведения октября.

Зарплаты

Зарплаты бюджетников, которые не попали под "майские указы" Владимира Путина, увеличат как минимум на 4,3%. Конкретную сумму определят региональные и муниципальные власти. Приятная новость касается сотрудников всех федеральных учреждений, в том числе нянечек в детсадах, кадровиков, юристов и бухгалтеров.

Напомним, в мае 2012 года Путин поручил увеличить зарплаты учителей, соцработников и медиков до 100% от средних зарплат по региону. Президент отвел на исполнение указа шесть лет.

Застройщики

1 октября истекает срок, в течение которого застройщики могли отчитаться о готовности строящихся многоквартирных домов. Компании, чьи здания оказались построены хотя бы на 30%, получат возможность завершить проект без использования эскроу-счета.

С 1 июля текущего года российским застройщикам запретили привлекать деньги дольщиков напрямую. Деньги будущих жильцов поступают на эскроу-счета. Компания-застройщик берет банковские кредиты на возведение дома, а доступ к "народным" средствам получает после того, как вводит здание в эксплуатацию.

Строить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан разрешили лишь тем фирмам, которые до 1 октября доказали, что их проекты соответствуют критериям строительной готовности. Ожидается, что такое нововведение значительно сократит число обманутых дольщиков в России.

НДС

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод снижается с 20% до 10%. При этом НДС для пальмового масла, наоборот, вырастает с 10% до 20%.

Ожидается, что послабления для отечественных производителей плодово-ягодной продукции позволит им нарастить свои обороты и заложить новые сады. Отмена льгот для производителей пальмового масла, в свою очередь, может принести казне около пяти миллиардов рублей. Эти деньги планируется направить на создание условий для выпуска молочных продуктов из качественного натурального сырья и по доступной для большинства россиян цене.

По всей видимости, нововведение приведет к росту цен на кондитерские изделия и удешевлению плодово-ягодной продукции.

Кредиты

Теперь россиянам будет сложнее получить кредит. С 1 октября банковским клиентам начнут присваивать показатель долговой нагрузки (ПДН), который зависит от соотношения ежемесячного дохода и ежемесячных платежей по кредиту. Чем чище ваша кредитная история и чем выше у вас шанс рассчитаться по долгам, тем больше доверия вам окажут в офисе финансовой организации.

Банки получат право отказывать в выдаче денег тем гражданам, чей ПДН не превышает 50%. Ожидается, что новые правила замедлят рост потребительского кредитования, поскольку к нему лишат доступа особо закредитованных россиян.

Суды

В России заработают девять новых кассационных судов и пять апелляционных судов. Первые будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения мировых и районных судов, а вторые - рассматривать решения, вынесенные высшими судами российских субъектов. Сотни судей по всей России получат работу. Новые суды призваны увеличить независимость судей, избавить их от излишней нагрузки, а также повысить уровень объективности в рассмотрении дел.