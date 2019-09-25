"Историческая роль": Климкин гордится причастностью Украины к импичменту Трампа

Экс-министр с удовольствием следит за развитием скандала

Теперь все знают, на что способна Украина, - с гордостью заявляет Павел Климкин. Бывшего министра иностранных дел просто распирает гордость за то, что Незалежная сыграла роль в деле с объявлением импичмента президенту США.

"Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США", - с глубоким удовлетворением отметил Климкин в Twitter.

Чуть раньше экс-министр поделился мечтой: он считает, что после решения Дональда Трампа опубликовать стенограмму его телефонных переговоров с Владимиром Зеленским было бы неплохо обнародовать еще и что-нибудь из разговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Президента США Дональда Трампа его соперники – демократы – обвинили в том, что он оказывал давление на украинского лидера во время недавнего телефонного разговора. Якобы Трамп угрожал прекратить военную помощь Украине, если Зеленский не начнет расследование деятельности в Незалежной сына Джо Байдена, Хантера.

Американский президент, в свою очередь, назвал действия демократов "охотой на ведьм" и пообещал опубликовать стенограмму переговоров с украинским президентом. Сам Зеленский факт давления не подтверждает, передает РИА Новости.