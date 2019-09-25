6 миллиардов человек будет отсеяно: в России рассказали о "людях будущего"

Отмечается уникальное сочетание качеств

"Человек будущего" будет обладать уникальным сочетанием качеств: высокой степенью креативности, развитым системным мышлением и умением достигать результатов. Найти такую личность очень трудно – из семи миллиардов населения Земли придется отсеять шесть, уверен Герман Греф.

Но не стоит надеяться на случай – таких людей нужно готовить, причем начинать с детского сада, продолжать в школе, вузе и не останавливаться в течение всей жизни, подчеркивает глава Сбербанка.

Греф рассказал о своем видении будущего на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ. Он также ответил на вопрос, нужно ли вкладываться в людей - или все же в искусственный интеллект. По мнению главы Сбербанка, это спор ни о чем - вкладываться в технологии иначе как вкладываясь в людей невозможно, пишут "Известия".