Похититель картины Куинджи из Третьяковки получил 3 года колонии

Поставлена точка в громком деле

В Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор Денису Чуприкову, который в начале этого года похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

Как отмечает "Газета.Ru", Чуприков признан виновным в хищении предмета, имеющего историческую и культурную ценность. Мужчина приговорен к трем годам колонии строгого режима. Со своей стороны прокурор просил для Чуприкова четыре года колонии.

Ранее сообщалось, что картина стоимостью почти 20 миллионов рублей получила незначительные повреждения. Стоимость реставрационных работ Чуприков возместил.

В среду подсудимый принес извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры России: