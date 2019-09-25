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Зеленский похвастался фотографией с Трампом

16:22
  • среда
  • 25 сентября 2019

Пользователи не поскупились на критические замечания

Первым совместным фото с президентом США Дональдом Трампом похвастался украинский лидер Владимир Зеленский. Президент Незалежной находится в Нью-Йорке, на сессии Генассамблеи ООН.
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"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на Официальном приеме от президента США и первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - подписал твит Зеленский.

На фотографии запечатлены Владимир Зеленский с супругой Еленой, а также Дональд и Мелания Трамп. Подписчики сразу заметили, что украинский лидер, не отличающийся богатырским ростом, стоит ближе к камере, чем остальные участники съемки. Некоторые напомнили Зеленскому о комплексе Наполеона, другие посоветовали в следующий раз делать не один, а два шага вперед. А кое-кто вообще решил, что это фотошоп.

Ранее Зеленский прокомментировал скандал вокруг своего телефонного разговора с президентом США. Дональд Трамп решил обнародовать стенограмму этих переговоров. Зеленский не исключил, что запись конфиденциального разговора может быть опубликована. На вопрос, хочет ли он этого, украинский президент ответил: "Посмотрим".

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